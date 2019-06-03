أصالة تتغزل بـ قصي خولي.. وهو يردّ

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 02:58 مساءً - اعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن إعجابها الشديد بأداء ودور الممثل السوري قصي خولي الذي يقوم حالياً ببطولة مسلسل ” خمسة ونص ” ضمن السباق الرمضاني إلى جانب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار.
وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متوجهةً إلى خولي بالقول:”كتير شاطر قصي خولي.. شاطر بزيادة”، وبدوره ردّ هو عليها قائلاً:”النجمة أصالة أسعدني رأيك ومتابعتك”.
يشار إلى أن أصالة كانت طرحت مؤخراً أغنيتها “بنت أكابر” والفيديو كليب المرافق لها والتي حققت نجاحاً كبيراً.
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