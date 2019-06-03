نوال الزغبي من دون مكياج.. شاهدوا كيف بدت؟

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كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 02:58 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها من دون مكياج، مؤكدة ذلك من خلال التعليق الذي أرفقت الصورة به وهو عبارة عن “لا مكياج.. لوك طبيعي”.
واشار العديد من المتابعين إلى ان الزغبي بدت بغاية الجمال ولم يختلف وجهها كثيرا عن الصور التي تظهر بها بالمكياج.
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