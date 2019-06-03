شاهد .. ترامب يظهر بتسريحة شعر جديدة

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كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 02:58 مساءً - قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة يوم أمس الأحد لكنيسة ” ماكلين الإنجيلية ” بفيرجينيا .. وظهر من خلال صور الزيارة بتسريحة شعر مختلفة وبعيدة كل البعد عن أسلوبه الشائع في تصفيف شعره .
فظهر شعره مصفف إلى الوراء ليظهر بشكل مختلف تماما عن ما عرف به دائما حتى من قبل استلامه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بخصلات شعره الذهبية .
وأشعلت الصورة مواقع التواصل الإجتماعي وأحدثت تفاعلا كبيرا بين رواده متسائلين عن السر وراء هذا التغيير .
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