سما المصري تتعرض لحادث سيارة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية سما المصري عن تعرضها لحادث سيارة وطمأنت جمهورها على سلامتها.

سما نشرت صورة لسيارتها التي تهشمت بسبب الحادث، وكتبت عبر حسابها على موقع «أنستجرام»: « قدر الله ماشاء فعل...الحمد لله والباب دا مابيفتحش طبعا....واحد ابن حلال حب يعيد عليا فدخل في العربيه بالشكل دا».

الراقصة المصرية أضافت: «لا ونزل من عربيته يتخانق كمان...لطيف الشعب المصري دا والله ماشي بمبدأ خبطني وبكي سبقني واشتكي....ع العيد كده ياربي؟؟؟».

Advertisements

جمهور الفنانة سما المصري اطمأن عليها من خلال التعليقات، وهنأها على سلامتها عبر حسابها على «أنستجرام».

سما المصري أثارت حالة من الجدل قبل شهر رمضان بعدما نشرت فيديوهات لها تقدم من خلالها أدعية دينية وقالت إنه سيتم عرضها في الشهر الكريم.

الفنانة المثيرة للجدل نفت ما قالته بعد ذلك، وقالت إنها تعرف أن الفن له ناسه وأن الدين أيضا له ناسه، ولن تدخل نفسها في أمر ليست على قدره.

سما المصري واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل، قدمت في بدايتها عدد من الكليبات المثيرة، والتي كانت سببا في شهرتها.