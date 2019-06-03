- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل النجم اللبناني عاصي الحلاني بتخرج نجلتيه «دانا وماريتا»، وحرص على مشاركة محبيه بمقطع فيديو من أجواء حفل التخرج داخل الحرم الجامعي.
فارس الأغنية اللبنانية ارفق الفيديو بتعليق مؤثر اعرب فيه عن شدة فرحته بتخرج نجلتيه، حيث كتب: «إلى نور عيوني ماريتا و دانا مبروك التخرج يا سعادتي وفرحتي.. ان ربيع قلبي تفتحت ازهاره ليبدأ مشوار الحياة الحقيقي والطريق الطويل راجياً من الله ان ينور دربكما وقلبكما وعقلكما».
وأضاف: «أن الحروف تعجز عن تعبير كل ما في قلبي، وأن تصف كل في داخلي.. فمشاعري لا تكفيها جميع لغات وحروف العالم كي تعبر عن مدى سعادتي وفخري بنجاحكما وحسن تربيتكما .. ألف مبروك يا زينة بيتي ويا قرة عيني.. الحمدلله وكل ما اتمناه ان يكون مستقبلكما مليء بالنجاح والسعادة والفرح.. الف مبروك لجميع الطلبه الناجحين.. انتم مستقبل الوطن».
احتفالات النجم اللبناني بابنتيه لم تنته عند هذا الحد، حيث اقام سهرة احتفالية خاصة لـ«دانا وماريتا» وأصدقائهما في منزله بحضور زوجته، ملكة جمال لبنان السابقة، كوليت بولس، وقد تميز قالب كيك الحفل بمجسم لفتاتين ترتديان قبعة التخرج.
من ناحية أخرى، طرح عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان «اضحكي» من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يحتفل بتخرج ابنتيه.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.