ماجي بوغصن تنهي خلافاتها مع سيرين عبدالنور بحفل سحور مع النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقامت شركة «إيجل فيلمز» لصاحبها المنتج جمال سنان حفل سحورها السنوي، ودعت له كوكبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا ومصر، وكان على رأس الحضور، زوجة المنتج، الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن.

ماجي التي تالقت بثوب أزرق شديد الأناقة، فاجأت الجميع بحضور الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، حيث لبت الأخيرة دعوة الشركة بعد قرار النجمتين بانهاء خلافاتهما التي اشتعلت بعد مشاركتهما في بطولة مسلسل «24 قيراط» عام 2015، حيث احتفل فانز الثنائي بعودة المياة لمجاريها بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين عودتهما للعمل معاً في مشروع فني جديد.

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ومن أبرز حضور حفل السخور الذي اتسم بالفخامة، أحمد فهمي، باسل خياط، ورد الخال ، ندى بو فرحات، داليدا خليل، باسم مغنية، نقولا دانييل، ختام اللحام، مجدي مشموشي، عبدو شاهين والفنانة ختام اللحام، دانييلا رحمة، نهلة داوود وفيفيان أنطونيوس، نوال الزغبي، وحسن الرداد وغيرهم.

من ناحية أخرى، تشارك ماجي بوغصن في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «بروفا» أمام النجم المصري أحمد فهمي، في الوقت الذي تنافسها فيه، سيرين عبدالنور أمام تيم حسن في مسلسل «الهيبة - الحصاد».