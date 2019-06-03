وفاء عامر تكشف تفاصيل تعرضها لعملية نصب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر تفاصيل تعرضها لعملية نصب من قبل شركة لمستحضرات التجميل.

وفاء قالت: “كل ما في الأمر أن إحدى الشركات المغمورة المتخصصة بإنتاج مستحضرات التجميل، أرسلت لي فتاة لإقناعي بشراء كريم من إنتاجها الخاص، فرحّبت بها، لكن المستحضر لم يعجبني، ومع ذلك لم أحرجها، بل تعاملت معها بالحُسنى، غير أنني فوجئت بها تصوّرني من دون أن تستأذنني، ورغم ذلك لم أنهرها”.

وأضافت: “وبعد أيام فوجئت بالشركة تروّج لهذا المنتج مستغلّةً مقطع الفيديو الذي صوّرته لي المندوبة خلسةً، مما يؤكد تعرّضي للابتزاز والنصب بأسلوب رخيص، لكنني لم أقف صامتة إزاء ما حدث معي”.

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وعن الإجراءات التي اتخذتها قالت، في حوارها لمجلة “لها”: “تقدّمت بدعوى قضائية ضد هذه الشركة، وأطالب بتعويضي عن حقوقي الأدبية والمادية المهدورة، وأثق بأن القانون سوف ينصفني”.

وكشفت: ” تلقيت مكالمات عدة منهم عرضوا عليّ من خلالها أن أوقّع عقداً معهم مقابل مبلغ من المال، لكنني رفضت العرض، لأنهم لم يتّبعوا الأسلوب الصحيح في التعامل معي من البداية، بل حاولوا النصب عليَّ، والأنكى من ذلك أنني جرّبت عيّنة من المنتج الذي تروّج له المندوبة، وتعرضت لمشاكل صحية”.

وأوضحت طبيعة هذه المشاكل الصحية، بقولها: “أُصبتُ بالتهابات حادة في وجهي استمرت لأكثر من شهر، وكادت أن تُلحق به تشوّهات، ولم أُشفَ منها إلا بعد الخضوع لجلسات من العلاج المكثّف، والحمد لله أنا بخير الآن، وتعافيت منها تماماً”.