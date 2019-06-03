كاترينا كايف لا تثق في رانبير كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - رانبير كابور

تقول الممثلة كاترينا كايف إن هناك مرحلة في حياتها عندما “تم استهلاكها” من شيء آخر بدلًا من العمل، وليس لديها أي ندم على ذلك.

أعربت كايف عن آرائها عندما ظهرت في الموسم الثالث من برنامج التوك شو الشهير “BFFs with Vogue”، والذي يجري بثه على قناة “كولورز إنفينيتي” جانب أنيتا شروف أداجانيا.

وقالت كايف: “أعتقد أنني عملت بجهد كبير، وكنت شديدة الحماس والتركيز، بطرق معينة بشأن بعض الأشياء”، وأضافت “أعتقد أن الطريقة التي عملت بها في”راجنيتي”و” زنداجي نا مايلجي دوبارا “وفي”نيويورك”كانت مختلفة عني وأنا أحب تلك الأفلام”.

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وتابعت كايف بصراحتها المعهودة بالبرنامج: “كانت هناك مرحلة أخرى جاءت، وهي كانت رائعة أيضًا، وكانت مرحلة أعتقد أنني قد استُهلكت فيها حقًا واستحوذ علىّ شيء آخر في حياتي لم يكن عملي، وفي الأساس، أصبحت العلاقة التي كانت في حياتي محط تركيزي وكنت سعيدة”.

كايف، التي تمتنع عن الحديث عن حياتها الشخصية في العلن، كانت على علاقة مع الممثل رانبير كابور في الماضي. وتؤكد تقارير سابقة أن علاقتهما العاطفية استمرت لبضع سنوات قبل الانفصال في بداية عام 2016.

وأثناء الحديث في البرنامج، عندما طلبت المضيفة نيها دوبيا Neha Dhupia من كايف تسمية نجم من جميع نجومها المشاركين الذين لا تستطيع الوثوق بهم بشكل كبير، اختارت اسم كابور.