ساندي تتألق في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ساندي لجلسة تصوير حديثة مع المصور عمر عثمان.

ساندي نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي ملابس بسيطة لونها أسود، عبارة عن بنطلون وبلوزة، واختارت تسريحة شعر عادية وماكياج هادئ.

الفنانة المصرية وجهت لجمهورها عدد من النصائح من خلال تعليقاتها على الصور، حيث طلبت من كل محبيها أن يتسامحوا وأن ينسوا من أخرجوهم من حياتهم حتى يستطيعوا ان يتعايشوا في سلام.

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كما وجهت ساندي سؤالا للجمهور عن المعنى الحقيقي للحب، ونصحتهم بأن يفرقوا بين الانبهار والإعجاب والحب الذي يستمر مهمت تغيرت الظروف.

طلة ساندي حازت على إعجاب الجمهور الذي تغزل فيها من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابها الخاص.

يُذكر أن الفنانة المصرية ساندي أعلنت منذ أشهر قليلة انفصالها من زوجها المخرج حازم كتانة، خلال حلولها ضيفة على برنامج «قطعوا الرجالة» «تحيا الستات» حاليًا، الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على شاشة قناة «النهار»، وذلك بعد إنجاب طفلا منه.