نانسي عجرم تداعب محبيها بـ«جاكيت أم البنات».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد قررت منح نفسها لقب جديد بعيد عن المجال الفني، وهو «أم البنات».

نانسي داعبت متابعيها بطلّة عفوية، ظهرت فيها بـ«جاكيت» جينز مميز حمل اللقب بحروف إنجليزية «أم البنات»، وعلى الرغم من أن النجمة اللبنانية بدت بظهرها في الصورة، إلا أن الضحكة كانت تغطي ملامحها بشكل واضح، وهو ما يعكس مدى اعجابها بفكرة الـ«الجاكيت»، كما أنها نالت اعجاب متابعيها.

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يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بمولودة جديدة من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وقد اطلقت عليها اسم “ليا”، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم 23 أبريل 2011.

من ناحية أخرى، كانت أغنية «راجل وابن راجل» آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، وقد اهدته نانسي للشعب المصري بالتزامن مع التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر.