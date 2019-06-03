الموت يفجع الفنانة منال موسى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعلنت الفنانة الفلسطينية منال موسى عن وفاة جدتها، وطلبت من متابعيها الدعاء للراحلة بالرحمة بمنشور مؤثر على صورة تجمعهما، كتبت فيه: «رحمك الله جدتي الغاليه جميله..انا لله وانا اليه راجعون..ادعوا لها بالرحمه».

فانز ومتابعو منال تفاعلوا مع الصورة عبر تعليقات قدموا فيها تعازيهم للفنانة الشابة، متمنيين لها ولأسرتها الصبر والسلوان.

يُذكر أن منال موسى سبق وخضعت لجلسة تصوير مع جدتها، ظهر فيها الثنائي مرتديتان عبائتان مشغولتان بالورود من التراث الفلسطيني، كما أن الفنانة الشابة كانت حريصة على نشر مقاطع فيديو تجمعها بالراحلة بين الحين والآخر، وهو ما كان يعكس حجم ارتباط منال بجدتها.

يذكر أن منال موسى كانت قد شاركت في برنامج المواهب Arab Idol بموسمه الثالث، وحققت من خلاله شعبية كبيرة على الرغم من عدم فوزها باللقب، كما أعلنت عن توقيعها عقد شراكة فنية مع شركة «مايا برودكشن»، إلا أنها لم تصدر أي أغنية خاصة بها حتى الآن، وتكتفي باحياء الحفلات الغنائية والظهور في اللقاءات الإعلامية.