شاكيرا أمام القضاء بقضية احتيال ضريبي

كشفت مصادر قضائية إسبانية عن مثول النجمة الكولومبية شاكيرا أمام القضاء في قضية احتيال ضريبي مشبوه في 6 يونيو/حزيران بدلا من 12 من الشهر نفسها.

ومن المرتقب أن تبدأ الجلسة عند الساعة الـ10 بالتوقيت المحلي في محكمة إسبلوجيس دي يوبرجات قرب برشلونة في كتالونيا، حيث تقيم المغنية اللبنانية الأصل مع شريكها جيرارد بيكيه لاعب كرة القدم في فريق برشلونة.

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وفي فبراير/شباط، قبلت هذه المحكمة النظر في الدعوى التي أقامتها النيابة العامة على الفنانة.

وتتّهم النيابة العامة شاكيرا بالتخلّف عن دفع الضرائب في إسبانيا بين 2011 و2014 وقت أن كانت تقيم في البلاد، ولا تشمل الملاحقات سوى الفترة الممتدّة بين 2012 و2014، في حين أن الأفعال العائدة إلى عام 2011 سقطت بمرور الزمن.

ونقلت الفنانة البالغة من العمر 42 عاما، المرتبطة ببيكيه منذ 2011، والتي أنجبت منه طفلين، مقرّ إقامتها الضريبي إلى إسبانيا سنة 2015، وكان هذا المقرّ سابقا في باهاماس، لكن هذا التدبير جاء متأخرا، بحسب الادعاء الذي لفت إلى أن شريكها وولديها كانوا دوما يعيشون في برشلونة.

وشدد وكلاء الدفاع عن شاكيرا على أن الجزء الأكبر من عائداتها كان يتأتى حتى عام 2014 من جولاتها العالمية، وأنها لم تكن تقيم في إسبانيا لمدة تتخطى 6 أشهر في السنة، وهو الشرط اللازم استيفاؤه لتسديد الضرائب في البلد.