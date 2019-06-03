نادين ن. نجيم ومروان خوري يجتمعان على هذه الشاشة

Jun 03, 2019
تعرض محطة MTV مساء الأربعاء سهرة فنية خاصة بعيد الفطر السعيد ضمن “القمر عنا”، مباشرة على الهواء، مع الإعلامي محمد قيس، حيث تحل الممثلة نادين نسيب نجيم ضيفة فيها في الجزء الأول.
سيتطرق الحديث مع نادين حول العديد من المواضيع وأبرزها نجاح مسلسلها الرمضاني “خمسة ونص”.
بعدها، يستكمل قيس الجزء الثاني من السهرة ويستقبل الفنان الشامل مروان خوري الذي سيقدم باقة من أجمل أغانيه الرومنسية، إضافة الى حوار شيق والعديد من المفاجآت.
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