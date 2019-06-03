باسم مغنية: أنا ضد الانتقام.. والساحة الفنية تتّسع للبنانيين والسوريين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الممثل باسم مغنية أن هناك محاولات من قبل بعض الأشخاص، أعدادهم قليلة جدًا، يحاولون جاهدين التأثير على النجاح الذي حققه في مسلسل "أسود"، الذي يعرض حاليًا على الفضائيات التلفزيونية ضمن دراما رمضان.

وتحدث مغنية لـ"فوشيا" عن الأصداء بشكل عام التي أحدثها المسلسل، إضافة إلى كيفية تأثره بشخصية "أسود"، خاصة وأنها مركبة، كان لها الدور المحوري في الحبكة الدرامية التي حظيت بردود فعل واسعة بين الجمهور.

كما علق باسم مغنية على محاولات التأثير على العلاقات بين الممثلين اللبنانيين والسوريين، بعدما ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الاتهامات الموجهة.