ما الذي جمع رامي عياش بالراقصة فيفي عبده.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان اللبناني رامي عياش عبر حسابه في إنستغرام التيزر الخاص بكليب أغنيته الجديدة بعنوان "سكاكر السكر"، وكشف عياش عن مفاجأة الكليب وهو مشاركة الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده بالكليب الذي أخرجه فادي حداد.

وبحسب التيزر، فإن الأغنية من نوعية الأغاني الراقصة والخفيفة والذي سبق لعياش أن قدمها في أكثر من مرة، لعل أبرزها أغنية "وبحب الناس الرايقة" إلى جانب الفنان المصري أحمد عدوية.

وتفاعل جمهور الفنان مع الفيديو التشويقي، وتضاربت ردود الفعل حول مشاركة عبده له في الكليب، ففي الوقت الذي رحب عدد كبير منهم بهذه الخطوة، خصوصًا أنها تتناسب واجواء الأغنية بحسب رأيهم، وأبدو حماستهم لإطلاقها رسميًا.

تساءل عدد كبير عن سبب اختيار الفنان اللبناني لفيفي عبده تحديدًا لتشاركه الكليب، مُعلقين انه من الأفضل لو اختار فنانة مصرية أصغر سنًا، فيما خمن البعض أن يكون هدف عياش من ضم عبده لكليبه الجديد هو الوصول للجمهور المصري، والذي نجح في وقت سابق باستقطابه عبر أغنية "وبحب الناس الرايقة"، ليس فقط بسبب اللهجة المصرية، بل أيضًا لمشاركة الفنان الشعبي الكبير أحمد عدوية له بالكليب.

يُشار إلى أن الفنان اللبناني رامي عياش كان أطلق مؤخرًا أغنية "قصة حب" والتي حقق من خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.