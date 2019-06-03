داليدا خليل: ليس هيّنًا ارتداء فستان العرس في التصوير.. وهذه رسالتي للمنتقدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الممثلة اللبنانية، داليدا خليل، عن مختلف الأمور المتعلقة بشخصية "كارين" التي أدتها في مسلسل أسود، الذي يعرض في السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

وجسّدت "خليل" لشخصية "كارين" التي تبدأ معاناتها منذ يوم زفافها؛ إذ تتعرض للخطف، ثم تتسارع الأحداث وصولاً لوقوعها في حب "أسود"، الذي بدوره يحاول جاهدًا حمايتها والوقوف إلى جانبها لتخطي العقبات والمآسي التي تواجهها.

وعبرت داليدا خلال لقائها مع "فوشيا" عن سعادتها بهذا العمل، مؤكدة أنها باتت اليوم تتقبل الانتقاد بعد الحملة الأخيرة التي تعرضت لها نتيجة استفزازها بسبب إطلالاتها الراقية خلال فترة احتجازها.

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