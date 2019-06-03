متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الممثلة اللبنانية، داليدا خليل، عن مختلف الأمور المتعلقة بشخصية "كارين" التي أدتها في مسلسل أسود، الذي يعرض في السباق الدرامي الرمضاني الحالي.
وجسّدت "خليل" لشخصية "كارين" التي تبدأ معاناتها منذ يوم زفافها؛ إذ تتعرض للخطف، ثم تتسارع الأحداث وصولاً لوقوعها في حب "أسود"، الذي بدوره يحاول جاهدًا حمايتها والوقوف إلى جانبها لتخطي العقبات والمآسي التي تواجهها.
وعبرت داليدا خلال لقائها مع "فوشيا" عن سعادتها بهذا العمل، مؤكدة أنها باتت اليوم تتقبل الانتقاد بعد الحملة الأخيرة التي تعرضت لها نتيجة استفزازها بسبب إطلالاتها الراقية خلال فترة احتجازها.
لمزيد من التفاصيل عبر الفيديو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر داليدا خليل: ليس هيّنًا ارتداء فستان العرس في التصوير.. وهذه رسالتي للمنتقدين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.