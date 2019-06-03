شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. علقة موت من "هوجان" لـ لطفي الحراق ليسترجع ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحداث الحلقة 28 من مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام توالت الأحداث، حيث يعود هوجان إلى منزله بالقاهرة بعد أيام قضاها فى الصعيد ويفاجأ بوجود "لطفى الحراق" – كريم محمود عبد العزيز - يحاول خطف كرم أخو زوجته "نوجا" – أسماء أبو اليزيد ويهدده بالسلاح ولكن هوجان يوقفه ويخبره كرم بأن كمال الصغير ابن نوجا هو ابنه وليس ابن لطفى الحراق الذى يفرهارباً، ويصطحب هوجان كرم للذهاب وراءه إلى أن يصل المنزل ويضربهم ويصطحب ابنه معه ويقرر تغيير اسمه إلى صالح.

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مسلسل "هوجان" يعرض بشكل حصرى على قناة الحياة وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.