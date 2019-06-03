شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. داليدا تقرر طرد فريدة عسل بعد اكتشافها السرقة فى حكايتى الحلقة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت داليدا – ياسمين صبرى فى أحداث مسلسل "حكايتى" بخيانة فريدة عسل – وفاء عامر لها وسرقة أموالها بعد تفريغ الكاميرات داخل الأتيليه وسرقة الـ90 ألف جنيه بعدما التقطتها الكاميرات وتطردها من العمل نهائياً. يعرض حكايتى على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

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