شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفلها بالكويت.. أنغام : شكرا لكل إللى سألوا عليا وعكة بسيطة وعدت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة أنغام استعداداتها لجولتها الغنائية فى الخليج والتى ستغنى فيها بكل من دولتى المملكة العربية السعودية، والكويت، حيث لم تمنعها الوعكية الصحية التى تعرضت لها من مواصلة الاستعدادات.

أنغام نشرت صورة قبل يومين، أثناء تواجدها بأحد المستشفيات واكتفت بتعليق "الحمد لله"، ليدخل جمهورها فى التعليقات ليطمئن عليها، إلا أنها استطاعت أن تتجاوز الوعكة الصحية التى تعرضت وعادت للبروفات.

ونشرت أنغام فيديو من بروفاتها وعلقت عليه قائلة "شكرا لكل إللى سألوا عليا أنا بخير وعكة بسيطة وعدت وأنا دلوقتي في بروفة حفله العيد بالكويت".

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وتحيى أنغام حفلا غنائيا بالكويت خلال احتفالات عيد الفطر، والذي يجمعها بالفنان الخليجي مطرف، كما تحيى حفلا آخر بمدينة الرياض، فى 5 يونيو المقبل، ثانى أيام عيد الفطر، بمركز الملك فهد .

وكانت أنغام قد أحيت حفلات غنائيا كبيرا فى السعودية 13 ابريل الماضى، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، وسط حضور من الجاليات العربية ومحبيها فى الوطن العربى، باٌلإضافة لحضورالشخصيات العامة.