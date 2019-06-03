شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقتل محمد عزمى فى مسلسل "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حلقة أمس من مسلسل "قمر هادى" مقتل "عارف" الشخصية الذى يقدمها الفنان محمد عزمى الذى يشارك فى أحد الأدوار الرئيسية ضمن العمل الذى يعرض على قناة on e ويخوض به النجم هانى سلامة السباق الرمضانى الحالى وحقق نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية.

ويجسد عزمى شخصيته الحقيقية فى أحداث المسلسل، حيث يعد واحدا من الأبطال التى تدور حوله قصة العمل، فضلا عن أنه أول ممثل من ذوي الإحتياجات الخاصة يظهر فى دراما رمضان 2019، وحرص المخرج رؤوف عبد العزيز على إعداد "عزمى" بشكل صحيح وتلقينه دروسا فى التمثيل من خلال ورشة عمل، بالإضافة إلى ظهوره بشكل جديد فى تحدى الإعاقة.

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"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وانعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم.