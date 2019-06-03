تفاصيل حفلات الحجار والشرنوبي عاشور بالمهرجان الصيفي للأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يفتتح فريق مسار إجباري يوم الأربعاء 12 يونيو المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا بالمسرح المكشوف، والذي يستمر حتى 20 يونيو بمشاركة نخبة من النجوم والفرق الغنائية، وفي مقدمتهم الفنان علي الحجار.

واعتمدت وزيرة الثقافة برنامج فعاليات المهرجان الذي تنظمه الأوبرا برئاسة د.مجدي صابر.

ويتضمن البرنامج: "الفنان على الحجار يقف في الـ 8 مساء الخميس 13يونيو على المسرح المكشوف ليقدم باقة من أجمل أغاني مشواره الفني، وباليوم التالي الجمعة 14يونيو يحي الحفل الفنان تامر عاشور، بينما تقدم فرقة وسط البلد أغانيها في الليلة الرابعة يوم السبت 15 يونيو.

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وتقدم فرقة تكسير شرقي الليلة الخامسة مساء الأحد 16، بينما يقدم عازف البيانو هشام خرما أشهر مقطوعاته الموسيقية بالحفل المقام يوم الاثنين 17يونيو.

ويعقبه حفل المطربة كارمن سليمان، ثم الحفل الذي يحييه المطرب محمد الشرنوبي مساء الأربعاء 19 يونيو، وتختتم المطربة نسمه محجوب ليالي المهرجان بالحفل المقام يوم الخميس 20يونيو.

وتقام ليالي المهرجان تحت إشراف الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني بالأوبرا، وتتميز بتنوع مضمونها وتوجيهها للشباب من مختلف الأعمار ويتواصل المهرجان الصيفي بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ويشمل العديد من المفاجآت الفنية

ومن جهته أكد د.مجدي صابر، إنه يضع حاليًا اللمسات النهائية على فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والتي تشهد المشاركة الأولى لعدد من النجوم المصريين والعرب والفرق العالمية