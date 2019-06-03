خاص| تدهور الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

كشفت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف الذي يمر حاليًا بأزمة صحية.

وقالت نهال في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف ليست مستقرة، ولم تتحسن، ومازالت الحالة حرجة، هو حاليًا دخل غرفة العناية المركزة ".

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وأوضحت: "أنها لا تستطيع الكشف عن طبيعة المرض الذي يعاني منه الفنان الكبير لأن أسرته لا تريد الكشف عن أي تفاصيل تخص حالته.

وطالبت الجمهور وكل محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وأشارت نهال: "هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها عزت أبو عوف المستشفى فهو يمر بأزمة صحية منذ فترة طويلة ".