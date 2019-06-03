خاص- مؤلف "سلام يا طيب" يكشف كواليس أغنية محمد شاهين لـ"زلزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهدت الحلقة 21 من مسلسل "زلزال" تقديم المطرب محمد شاهين أغنية "سلام يا طيب" بمشهد وفاة (عم غبريال-الفنان سامي عبد الحليم)، وهي من كلمات سامح فرج، وألحان حسين محمود، وتوزيع خالد نبيل.

الشاعر سامح فرج كشف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" كواليس تقديم الأغنية، وقال: "بحكم تعاوني مع الصديق المطرب محمد شاهين، تحدث معي عن المشهد، وتفاعلت معها، وخلال نصف ساعه تقريبًا كنت قد كتبتها، وبنفس اليوم لحنها حسين محمود، وقام بتوزيعها خالد نبيل، وتم تسجيلها، قابلها الجمهور برد فعل جميل".

ومن المقرر أن يقدم محمد شاهين ثاني أغانيه بالمسلسل بالحلقة الأخيرة، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكري.

Advertisements

أغنية "سلام يا طيب" تقول كلماتها: "سلام يا طيب وفي رعاية ربنا، سلام يا سندي ياريتني كنت أموت أنا، وجع الفراق قسمني نصين هدني ليه بس رحت يابا عني وسبتني، دلوقتي بس فهمت معنى أبويا راح، وجع اللي راح مش دمعتين وسط الجراح".

مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادي مهنا، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، حنان سليمان، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.