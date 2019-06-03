الأربعاء.. استئناف عرض مسرحية "الحالة توهان" على المسرح العائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعود الفنان جمال عبدالناصر، لعرض مسرحيته "الحالة توهان"، على المسرح العائم بالمنيل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

المسرحية تتناول في إطار كوميدي غنائي، قضية الإرهاب عن طريق كشف حقيقة الجماعات التكفيرية، التي تتخذ الدين ستارا لها.

"الحالة توهان" من إنتاج المسرح الكوميدي، ومن تأليف وإخراج سيد خاطر، أشعار إبراهيم عبدالفتاح، واستعراضات حسان صابر، وبطولة جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، ياسر عزت، سوسن طه.