بالفيديو.. رامي عياش يكشف عن برومو "سكاكر السكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشف المطرب رامي عياش، عن البرومو الدعائي لفيديو كليب أغنيته الجديدة "سكاكر السكر"، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر الفنان اللبناني في البرومو التشويقي للكليب، وبرفقته الفنانة فيفي عبده التي تشارك في الكليب، وعلق: "قريبا". أغنية "سكاكر السكر" من كلمات خالد فيرناس، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وهي ضمن أغاني ألبومه الأخير "قصة حب"، الذي ضم 10 أغنيات متنوعة بين اللهجة المصرية واللبنانية.

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