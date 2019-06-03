مدحت صالح يزور حسن حسني في منزله.. صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرص الفنان مدحت صالح، علي زيارة النجم الكبير حسن حسني في منزله، للإطمئنان عليه بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا.
ونشر مدحت صالح عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بالفنان الكبير حسن حسني في منزله.
وعلق على الصورة: "أجمل ليلة في رمضان، مع أبويا حسن حسني، ربنا يبارك في عمره، اليوم من بيت عم حسن".
يذكر أن النجم الكبير حسن حسني تعرض مؤخرا، لأزمة صحية، كما انتشرت شائعات حول وفاة الفنان الكبير، لينفي أصدقاؤه المقربين هذه الشائعة.
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