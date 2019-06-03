عباس أبو الحسن يشيد بـ"الممر": "فيلم مشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشاد الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، بصناع وأبطال فيلم "الممر"، بعد حضوره العرض الخاص للفيلم أمس.

ونشر "أبو الحسن" البوستر الدعائي للفيلم، وعلق: "شُفت إمبارح فيلم الممر لشريف عرفة، ساعتين ونص من المتعة والإثارة وجودة صناعة وإنتاج مبهر".

وتابع: "نقدر دلوقتي نقول إن أصبح عندنا أول فيلم حرب يليق ببعض ما قدمه الإنسان المصري من بطولات وتضحيات في ظروف مستحيلة، فيلم مشرف وحماسي ويدعو للأمل والإيمان بإرادة المصري لما يقرر ينهض وينتفض ويثأر لوطنه وكرامته وأرضه".

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وأضاف: "زي ما من ١٨ سنة شريف عرفة عمل فيلم مافيا، ليغير وجه ومعايير صناعة أفلام الحركة في مصر، بيعملها تاني وبيصنع أول فيلم مصري حربي بجودة وحرفية عالمية".

واختتم حديثه: "شريف كان نفسه لسنين يعمل فيلم حربي وخلاص، الرصاصة لم تعد في جيبه، فقد أطلقها، تحية إلى كل من شاركوا في هذا الفيلم الرائع، أمتعتونا، نشكركم من القلب".

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، إياد نصار، محمد جمعة، أحمد رزق، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.