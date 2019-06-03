دياب يهنئ صناع فيلم "كازابلانكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان محمد دياب، على تهنئة أصدقائه الفنان أمير كرارة، والمخرج بيتر ميمي، على فيلمهما الجديد "كازابلانكا"، والمقرر عرضه ضمن السباق السينمائي لعيد الفطر المبارك.

ونشر "دياب" صورة له مع بيتر ميمي، وعلق: "مليون مبروك أخواتي وأصحابي النجم أمير كرارة، والمخرج المبدع بيتر ميمي، فخور بيكم هتتفرجوا علي فيلم حلو اوي".

فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي خالد أرغنش الشهير بـ"السلطان سليمان"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي.