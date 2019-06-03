هنا شيحة توجه الشكر لأبطال "الممر": "أول فيلم حربي مصري حقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أشادت الفنانة هنا شيحة بفيلم "الممر" الذي طرح أمس الأحد بالسينمات، استعدادا لسباق موسم عيد الفطر المبارك، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت "هنا" صور لأبطال الفيلم، وعلقت: "الممر، شكراً على أول فيلم حربي مصري حقيقي، فيلم يخليك تفهم يعني إيه وطنية وحب الوطن، محتاجين أفلام أكتر تحكي عن تاريخنا الحربي، بشكل حقيقي زي ده".

وأضافت: "إنتاج ضخم يحترم المشاهد، شكرا أستاذ شريف عرفة، وكل الكاست من ممثلين وتصوير وإضاءة وديكور وملابس وماكياج وإنتاج، شكرا".

الفيلم من اخراج شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.