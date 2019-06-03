تركي آل الشيخ يوجه كلمة إلى الهضبة وعمرو أديب

نشر تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز، رسالة مؤثرة إلى الفنان عمرو دياب، والإعلامي عمرو أديب من خلال حسابه الشخصى فيس بوك. وكتب تركي آل الشيخ، من خلال صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” على صورة لـ عمرو دياب وأديب معلقا: “وحشينا” مع وضع رموز تعبيرية القلب وعلمي مصر والسعودية. والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية التى جمعت بين الفنان عمرو دياب وتركي آل شيخ كانت “ماقدرش على النسيان” سجلت نسبة مشاهدة عالية، ولم يكن هذا التعاون الأول فهناك سبع أغاني اشترك فيهما عمرو دياب، وتركي آل شيخ، وحققوا نجاحًا كبيرًا. facebook facebook

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