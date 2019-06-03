طريق الموت في العاصوف.. شاهد: الصحوي “أبو طلحة ” يجهز دفعة جديدة من الشباب للقتال في “أفغانستان”

بثت قناة “MBC”، مقطع فيديو من الحلقة 28 لمسلسل العاصوف الجزء الثاني، والذي تضمن جانبًا من اجتماع “تيار الصحوة” لإرسال دفعة من الشباب للقتال في أفغانستان. وقال قيادي صحوي خلال الاجتماع مخاطبًا الشباب: “أنتم يا شباب ستكون رحلتكم المباركة بالطائرة إلى باكستان”، فيما قاطعة شاب بقوله: “يا شيخ ليش ما نروح أرض الجهاد مباشرة”. ورد عليه القيادي الصحوي، بقوله: “صاحبكم شكله متحمس، يبي ينزل أرض الجهاد مباشرة.. يا بنتي أفغانسان الآن أرض حرب وصعب تروح لها مباشرة”.

من جانبه، تحدث الصحوي “أبو طلحة” للشباب حول طريق السفر، قائلًا لهم: “عندما تصلون إلى باشور، سيستقبلكم إخوة لنا في الجهاد وينقلونكم إلى أفغانستان، وهناك معسكرات للمجاهدين العرب، وستتدربون وتذهبون لأرض المعركة”. وشدد القيادي الصحوي، على الشباب بعدم التواصل مع أهلهم، بقوله: “لا تتواصلون مع أحد حتى أهلكم، لأن بعض الأهالي يرفضون لأنهم لا يدركون المعنى الحقيقي للجهاد، ويقعدون يبكون لأن يأثرون عليكم”. وأجاب الشاب المتحمس للجهاد ويدعى “معاذ”، بقوله: “إن شاء الله يا شيوخنا ما حنا متصلين إلا إذا وصلنا باكستان نتصل على أهلنا ونودعهم”.