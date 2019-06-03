هنا شيحة عن فيلم الممر:انتاج ضخم يحترم المشاهد

نشرت الفنانة هنا شيحا مجموعة من الصور من فيلم الممر، الذي دخل نطاق التنافس السينمائي لعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت هنا على الفيلم قائلة:" شكراً علي اول فيلم حربي مصري حقيقي .. فيلم يخليك تفهم

يعني ايه وطنيه وحب الوطن .. محتاجين أفلام اكتر تحكي عن تاريخنا الحربي بشكل حقيقي زي ده، انتاج ضخم يحترم المشاهد .. شكرا استاذ شريف عرفه وكل الكاست من ممثلين وتصوير واضاءه وديكوروملابس وماكياج وإنتاج .. شكرا".

يذكر أن "الممر"يحكي عن مهام إحدى فرق الصاعقة في فترة حرب الإستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، من بطولة"أحمد عز، أحمد صلاح حسني، أحمد فراج، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي،أحمد فلوكس"، ومن إخراج شريف عرفة.