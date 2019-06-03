برغم موجة الإنتقادات..البرنسيسة بيسة الأول على يوتيوب

تصدرمسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين، المشهد الرمضاني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث حصل على المركز الاول في صدارة المشاهدات. المشاهدات. وتضمن المشهد المتصدر محاولات التغيرات الجذرية لـ"بيسة" من أجل أن تنال إعجاب زوجها "كاظم" الذي تزوجها طمعاً في الحصول على نصيبها من المدرسة. يذكر أن "البرنسيسة بيسة" من بطولة مي عز الدين، إيمان السيد، مصطفى حجاج، بوسي، أحمد فتحي، من تأليف:مصطفى عمر،إخراج:أكرم فريد.

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