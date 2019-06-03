شاهد..رسالة من القلب من إيمي سمير غانم لشقيقتها دنيا

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".
ووجهت إيمي رسالة من القلب لشقيقتها قائلة:" دنيا انا فخوره انك اختي بجد و من قلبي،، انتي اكتر انسانه طيبه في حياتي انتي و اهلي اكيد،، ربنا يزيدك بحب الناس اكتر و اكتر لانك تستاهلي كل خير و ربنا يحفظك وينجحك انشاءالله دايما ،، انهارده هدعيلك من قلبي وانا بصلي التهجد و ربنا يجمعني معاكي انتي و اهلنا في الجنه باذن الله .. بحبك قوي"
يذكر أن إيمي شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل "سوبر ميرو"بمشاركة الفنان حمدي المرغني، محمد ثروت، سمير غانم، سلوى عثمان، ومن تأليف:أحمد محيي، إخراج:وليد الحلفاوي.
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