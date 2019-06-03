صور.. حفل سحور سنوي لرامي السكري بحضور رموز الفن والإعلام والرياضة

أقيم الحفل السحور السنوي للمنتج والكاتب رامي السكري، أمس الأحد، وذلك بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين ورموز الرياضة والشخصيات العامة.

وأقام السكري، السحور تحت عنوان توطيد العلاقات، بحضور عدد من الفنانين منهم نيللي كريم، وأنوشكا، ومي كساب، وهشام ماجد، وخالد عليش، وكذلك النجم الكبير حازم أمام، ومحمود عبدالغني، والخبير الإعلاني حازم درع، وصناع إعلانات رمضان.

كما حضر محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة، وعمرو منسي رئيس مهرجان الجونة، ووزير الآثار السابق زاهي حواس، والإعلامي معتز الدمرداش والإعلامية سمر يسري، والإعلاميه دعاء فاروق، والدكتورة هبة قطب، وأدهم شعبان مدير شركة روتانا، والمخرج عثمان أبو لبن، والمخرج هشام فتحي، والمخرج محمد نصير مخرج برنامج رامز جلال، والكاتب والشاعر

أيمن بهجت قمر، ومطرب السوشيال ميديا الشهير حسن أبو الروس .

وشهد الحفل حضور النجوم الصاعدة أبطال مسلسل زوديك المسلسل المصري الأول (فيو) إنجي أبو زيد وأحمد طلعت، وحضر الإعلامي والنجم عمرو رمزي، والمنتج ياسر صلاح والممثل الصاعد محمود ماجد شقيق الفنان هشام ماجد، كما حضر مؤلفي برنامج الفرنجة ومؤلفي أبو حفيظة والمنتج محمد عبدالوهاب وتامر الصراف مدير شركة شويري جروب والتي تمتلك حقوق الإعلانات على إم بي سي.