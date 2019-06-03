تركي آل الشيخ يبيع نادي بيراميدز

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 12:56 مساءً - أعلن الإعلامي مدحت شلبي في برنامجه ” مساء الأنوار ” على قناة نايل سبورت عن بيع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لحصته في نادي بيراميدز بعد نهاية مباريات الفريق بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي .
وإنه علم ذلك من خلال محادثة بينهما على الواتس آب لكي يستفسر شلبي عن خبر بيع بيراميدز الذي تداولته العديد من المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا .
ووافق تركي آل الشيخ بصورة نهائية على نقل ملكية نادي بيراميدز إلى ” سالم الشامسي ” و ” أحمد الرميثي ” خلال 24 ساعة وهم مستثمرون إماراتيون على أن يتوجه تركي إلى شراء نادي إنجليزي أو برتغالي والدخول إلى السوق الأوروبي .
وهذه ليست المرة الأولى التي يبيع فيها آل الشيخ حصته في النادي حيث اتخذ هذا القرار من قبل في فبراير الماضي ثم عدل عن تنفيذه استجابة لمطالبات النادي .
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