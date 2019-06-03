عبد الله المسند يقول ” آدم ليس أول البشر “

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 12:56 مساءً - قال ” عبد الله المسند ” أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في لقائه ببرنامج ” الليوان ” مع ” عبد الله المديفر ” على قناة روتانا خليجية أن سيدنا آدم عليه السلام ليس أول البشر وأن هناك كائنات بشرية عاقلة سبقت وجود سيدنا آدم مستدلا بالأية الكريمة ” وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ” .
وعلق ” المسند ” على الأية بأن الملائكة سألت الله عز وجل بأنه سيجعل من يفسد ويسفك الدماء مما يدل على أن الكائنات التي كانت موجودة قبل سيدنا آدم كانت عاقلة .
كما أن كلمة ” خليفة ” تدل على وجود من سبق سيدنا آدم وهو خلفا لهم .
وأضاف أن في كتاب ” البداية والنهاية ” لابن كثير ورد ان قبل آدم كان هناك أمتان يتقاتلان وسلط الله عليهما الجن وقتلهم وأن علماء الآثار في إثيوبيا اكتشفوا آثارا لهذه الكائنات .
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