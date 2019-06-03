هريثيك روشان يلتقي جاكي شان.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: يعد النجم البوليوودي “هريثيك روشان” من بين العديد من المشاهير المقلّين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه مؤخرًا أثار حماسة معجبيه لنشره بعض الصور له مع النجم “جاكي شان”.
ووفق مجلة “بينك فيلا”، يتواجد الممثل الهندي حاليًا في الصين للترويج لإطلاق فيلمه “كابيل” والذي تشاركه بطولته، الممثلة “يامي غوتام”.
وكما هو متوقع، شارك “هريثيك” معجبيه بعض الصور من جولته في الصين، وفاجأهم بنشر صور تجمع بينه وبين النجم العالمي الشهير “جاكي شان”.
ومن المقرر إطلاق فيلم “كابيل” في الصين يوم 5 من شهر حزيران/يونيو الجاري.
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