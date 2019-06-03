"جودزيلا" يتصدّر إيرادات السينما الأمريكية

تصدَّر فيلم "جودزيلا: كينج أوف ذي منسترز" من إنتاج "وورنر براذرز" شباك التذاكر في أمريكا الشماليّة مع بدء عرضه في عطلة نهاية الأسبوع.

وحقق الفيلم إيرادات قدرها 49 مليون دولار، لكن بعض المحللين اعتبروا أن أداء الفيلم أتى مخيباً للتوقعات؛ إذ إنَّ إيراداته في الأيام الـ3 لعطلة نهاية الأسبوع كانت أقل بكثير من الجزء السابق لهذه السلسة في عام 2014، والذي حقق 93 مليون دولار. وبلغت كلفة الفيلم 200 مليون دولار.

وتراجع فيلم "علاء الدين" من إنتاج "ديزني" إلى المرتبة الثانية بعدما كان متصدراً الأسبوع الماضي حاصداً 42.3 مليون.

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وجاء فيلم "روكيتمان" من إنتاج "باراماونت" في المرتبة الـ3، الذي تدور قصته حول حياة المغني البريطاني إلتون جون، مسجلاً إيرادات بلغت 25 مليون دولار.

وحل فيلم التشويق النفسي "ما" في المرتبة الـ4 محققاً 18.3 مليون دولار مع بدء عرضه، وتكلَّف الفيلم الذي تؤدي دور البطولة فيه أوكتافيا سبنسر 5 ملايين دولار فقط.

واحتل المركز الـ5 فيلم الحركة "جون ويك: تشابتر 3 بارابيلوم" مع 11.1 مليون دولار، والفيلم من بطولة كيانو ريفز.

المرتبة الـ6 كانت من نصيب فيلم "أفنجرز: إندجيم" مع 7.8 مليون دولار، تلاه فيلم "بوكيمون: ديتكتيف بيكاتشو" محققاً 6.7 مليون دولار.

وحل في المركز الـ8 فيلم "بوكسمارت" محققاً إيرادات بلغت 3.3 مليون دولار، وتاسعاً جاء "برايتبورن" مع 2.3 مليون دولار، بينما تذيل قائمة الـ10 الأوائل فيلم "ذي هاسل" مسجلاً 1.3 مليون دولار.