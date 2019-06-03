بالصور- تاتيانا مرعب تستعرض حملها

تنتظر الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب مولودها الثاني، وذلك بعدما أطلت في السحور الرمضاني، الذي اقامته شركة ايغل فيلمز يوم الجمعة الفائت، مرتدية فستاناً ابيض اللون كشف بروز بطنها المنتفخ جراء الحمل.

تاتيانا تزوجت في عام 2013 من سعد مسعد ورُزقا بمولود واحد والآن يستعدان لاستقبال طفلهما الثاني.

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ونشرت تاتيانا، بعض الصور على حسابها على انستغرام، من أجواء السحور الرمضاني، مستعرضة حملها.

الجدير بالذكر ان تاتيانا تطل في مسلسل “بروفا” الذي يعرض عبر شاشة LBCI طيلة شهر رمضان المبارك، وهو من بطولة ماغي بو غصن وأحمد فهمي ونخبة من نجوم الفن والتمثيل، إخراج رشا شربتجي، تأليف يمّ مشهدي، إنتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها جمال سنان.

كما كان لـ تاتيانا اطلالة خاصة في فيديو كليب سلطان الطرب جورج وسوف الجديد “سكت الكلام” الذي تم تصويره تحت اشراف المخرج احمد المنجد.