خاص- جيهان علامة تخطف الأضواء بصورة مع ولديها خلال إعلانها عن مجموعتها الجديدة

أطلقت مصممة المجوهرات جيهان علامة، زوجة السوبرستار راغب علامة، مجموعتها الجديدة بعنوان “water fall”، والتي تميّزت بالبساطة والشياكة في آن، كما نقلت شخصية علامة الهادئة والمتألقة والتي غالبًا ما تترجمها في تصاميمها المميّزة والفريدة.

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وقد نشرت “علامة”، على الصفحة الرسمية الخاصة بمجوهراتها عبر موقع انستغرام، صورة عرضت فيها مجموعتها الجديدة. إلا أن هذه المرة كان الإعلان عن جديدها بطريقة مختلفة ولها نكهة خاصة، اذ استعانت علامة بولديها خالد ولؤي، ليعرضا جديدها، كما توسطتهما هي في صورة مليئة بالحب والأناقة والجمال.

ليست المرة الأولى التي تستعين فيها علامة بأولادها للإعلان عن مجوهراتها الجديدة، لكنها لأول مرة تتواجد معهما وسط الإعلان، الأمر الذي عكس جمال هذه العائلة ودعم جميع أفرادها لبعضهم.

وكالعادة، نالت الصورة إعجاب المتابعين الذين عبّروا عن حبّهم لجيهان وأشادوا بجمال ورونق المجوهرات التي تقدّمها، وكذلك “تغزّلوا” بهذه العائلة المميّزة، متمنين لهم دوام الصحة والنجاح بحياتهم العملية والشخصية.