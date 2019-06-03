عادل إمام حاضرٌ في رمضان 2020.. تحت شعار "هكذا نحتفلُ بعيد ميلاد الزّعيم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أنْ خرج من السّباق الرّمضانيّ للمرّة الأولى منذ سبع سنوات، يعود الممثّل المصريّ، عادل إمام، لتصوير مسلسله "فلانتينو"، وذلك بعد إجازة عيد الفطر.

الأمر الذي أعلنتْ عنه شركة "سينرجي"، للإنتاج والتوزيع، تحت شعار "هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم"، وسيستمرّ التّصوير أسبوع واحد فقط، فى جميع الديكورات المفتوحة، ويتوقّف بعدها العمل لمدّة شهري تموز وآب، على أنْ يستكمل الزّعيم، تصوير المشاهد الداخليّة ضمن أحداث المسلسل، بعد انتهاء الصّيف؛ لأنّ هذه المشاهد تدور في فصل الشّتاء.

مسلسل "فلانتينو" من المقرّر عرضه في الموسم الرّمضانيّ المقبل، وسيجسّد من خلاله الفنّان، عادل إمام، شخصيّة رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دوليّة، يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات، تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفيّة عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقيّ اجتماعيّ.

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وسيتمّ عرض المسلسل على عدّة قنوات مصريّة، بالإضافة إلى عرضه حصريًا على منصّة "watch it"، الرّقميّة.

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وكان مسلسل "فلانتينو"، قد توقّف تصويره قبل بداية شهر رمضان لظروف انتاجيّة، وهو ما تسبّب في غياب عادل إمام عن الموسم الجاري، وهو ما سبّب جدلاً كبيرًا، خاصّة حول صحّة الزّعيم قبل أنْ يكشف عودته مجددًا، بعد آخر أعماله، "عوالم خفية"، العام الماضي.