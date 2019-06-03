جمال سنان: كنّا الأوائل برمضان.. ومن انتقدنا معروف "ادّي سعروا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قيّم المنتج اللّبنانيّ، جمال سنان، مدى النّجاح الذي حقّقته الأعمال الدراميّة، التي أنتجتها شركة "ايغل فيلمز"، ومنها، أسود، وبروفا، والكاتب، وزي العسل، خاصّة وأنّ الموسم الدراميّ الرّمضانيّ 2019، شارف على الانتهاء.
كما تحدّث "سنان" لـ"فوشيا"، عن محاولات البعض، التّأثير على انتشار أعماله الفنيّة، ومحاربتها، لأسباب وحسابات خاصّة، إضافة إلى المقارنة بين المسلسلات التي أنتجها هذا العام، والمواسم الماضية.
وكشف المنتج اللّبنانيّ أيضًا، أنّهم بدأوا التّحضير لإنتاج مسلسلات جديدة، للمنافسة بها في السّباق الرّمضانيّ 2020، بعد انتهاء الموسم الحاليّ.
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