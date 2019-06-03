الهضبة ومحمد عبده في موسم استثنائي للترفيه بمدينة "جدة" السعودية

مدينة جدة السعودية على موعد مع موسم استثنائي للترفيه هذا الصيف، حيث تشهد العديد من الحفلات التي تضم كبار النجوم في العالم العربي إضافة إلى مشاركة فرق غربية عريقة لأول مرة بالمملكة، ومن أهم المشاركين في هذه الفعاليات الفنانون (أحلام، ومحمد عبده، وعمرو دياب، وراشد الماجد، وأسماء المنور، وأصالة نصري، وراشد الفارس، ورابح صقر، ونوال الكويتية). كما تشارك فرقة موسيقى البوب الأمريكية الشهيرة باكستريت بويز، والفرقة الغنائية الكورية Junior Super. قد يهمك ايضاً: التنظيم يتسبب في فشل حفلة المطرب محمد عبده في مدينة أبها تكريم محمد عبده من الأمم المتحدة للفنون كسفيرًا للأغنية العربية

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