طرح أولى أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد "أنا بابا"

تطرح الشركة المنتجة لألبوم رامي صبري الجديد أولى الأغاني التي تحمل عنوان "أنا بابا"، وذلك أول أيام عيد الفطر، حيث من المقرر أنيتم طرح الألبوم فى موسم الصيف الجارى، وتعاون رامي مع الشاعرة هالة على، في الأغنية التي هي من ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس جلال الحمداوى، وهي إحدى أغنيات الألبوم الجديد "فارق معاك" والذي يضم 12 أغنية، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

وخضع صبرى خضع لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمى Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney وRonan Keating وAngelina jolie وDrew Barrymore وCRAIG DAVID وDavid Haye.

وكانت آخر أغنيات رامي بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، وهي من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامى صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوى، ويستعد الفنان رامي صبري لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى السعودية يوم 10 يونيو/حزيران المقبل في مدينة جدة.

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