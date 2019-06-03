الإعلامي عمرو الليثي يكشف عن المبادرات الخيرية لنجوم الفن

أكد الإعلامي المصري عمرو الليثي، أن عدد كبير من نجوم السينما والدراما المصرية كانوا حريصين على عمل الخير وطرح العديد من المبادرات التنموية والخيرية من خلال برنامج رمضان الخير بنجوم افً أم في إطار رسالة الإعلام الجاد ومن هؤلاء النجوم على الحجار ومدحت صالح وطارق لطفي وبيومي فؤاد وحسن الرداد وأشرف زكي وإدوارد وهاني رمزي.

وطرح النجوم عدد كبير من المبادرات الإنسانية والاجتماعية لدعم المجتمع ومنها :

مبادرة جبر الخواطر (لزيارة المرضى وكبار السن )

مبادرة كلنا واحد (للتكاتف بين المصرين في عمل الخير)

مبادرة حلاق السعادة (لمساعده الأطفال مرضى السرطان)

مبادرة اللي مينفعكش ينفع غيرك ( تجميع الملابس والأدوات المنزلية والكهربائية وتوزيعها على المحتاجين)

مبادرة يا أبو الريش إن شاء الله تعيش لدعم أطفال مستشفى ابو الريش

مبادرة الصيدلية المجانية( صيدليه تصرف الأدوية بالمجان للغير القادرين )

مبادرة تلاجه الخير ( تخصص طعام بالمجان لكل محتاج )

مبادرة تكية الرحمن (مطعم يقدم وجبات بالمجان )

مبادرة لزيارة الأيتام والتبرع للمرضى

مبادرة قدره فول (لتقديم السحور بالمجان )

مبادرة لتشغيل الشباب والمساعدة في توفير فرص عمل لهم

مبادرة أتفضل معانا ( صناديق مخصصه لحفظ الطعام للناس في الشارع )

مبادرة لتجهيز (العرايس الفقراء والأيتام)

مبادرة لمحو الأمية ( لتشجيع السيدات على التعليم ).

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