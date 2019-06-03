"روتانا" تكشف عن برنامج حفلاتها الضخم في عيد الفطر بالكويت ولبنان

كشفت إدارة "روتانا"، عن برنامج حفلاتها الضخم لمناسبة عيد الفطر لعام 2019، في الكويت ولبنان، حيث يقام في الكويت، خلال عيد الفطر، حفلين في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، الأول الأربعاء 5 يونيو، ويجمع المطربين عبد الله الرويشد وأسما لمنّور.

ويعد هذا الحفل هو الأول لـ"سفير الأغنية الخليجية" عبد الله الرويشد، بعد سقوطه على خشبة المسرح قبل أشهر والكسر الذي أصابه في كتفه، ليعود بعد الشفاء متألقا أمام جمهوره الذي ينتظره بلهفة وشوق، ويعد الحفل هو الأول لنجمة الغناء المغربي أسما لمنور في صالة دار الأوبرا بـ"مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي".

بينما في ثاني حفلات عيد الفطر في الكويت، ستقام يوم الخميس 6 يونيو، ويجمع النجمان أصيل أبو بكر سالم وأصالة نصري، وفيما يعد الحفل هو الأول لأصيل في "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي"، تعد هي المشاركة الرابعة لأصالة في هذا الصرح الثقافي والموسيقي العريق، هذا اذا ما علمنا كم الجماهيرية التي يحظى بها أصيل وأصالة في الكويت.

وفي لبنان، وتحديدا في فندق "فينيسيا – بيروت"، سيكون الجمهور والساهرين في عيد الفطر على موعد يوم السبت 8 يونيو، مع سهرة ضخمة لا تفوّت، ويمكن وصفها بـ"الحفل الحدث"، كونها ستجمع استثنائيا 3 من نجوم الغناء اللبناني المتعاقدين مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، هم: "شمس الأغنية" نجوى كرم، و"فارس الغناء العربي" عاصي الحلاني، و"النجمة الذهبية" نوال الزغبي.

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