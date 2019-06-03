الجزائرية ياسمين نيار تكشف سر زواجها من المنتج المصري محمد السبكي

كشفت النجمة الجزائرية ياسمين نيار سر زواجها من المنتج المصري محمد السبكي في القاهرة، مشيرة إلى أن الارتباط تم بشكل رسمي بينهما، وقد سكنت بعدها في منزله قبل أن تبدأ المشاكل، وتقرر العودة إلى مقر إقامتها في سويسرا.

وقالت: "تعرفت الى محمد و قد طلب الزواج مني أمام عدد من الأشخاص وبعضهم من أهل الصحافة في مصر وبعد المشاورات وافقت على طلبه وتزوجنا بشهادة شاهدين و شيخ و عشت في بيته لفترة طويلة كما رافقته في جميع جولاته و سهراته و حتى سفره إلى لبنان.

وأوضحت الممثلة الجزائرية التي تعيش حاليًا في سويسرا أنها كانت تتصرف برفقته كأي زوجة أمام الجميع، وهناك مكالمات وتسجيلات وصور وأوراق تثبت اتهاماتها وستنشرها لاحقًا.

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وأشارت ياسمين إلى أن الأمور أخذت منحا جديدا يغرر، "حصلت بيننا بعض المشاكل و احدها بسبب الممثلة غادة عبد الرازق وأمور أخرى تطورت بسرعة، وحين طالبته بورقة الزواج رفض ان يزودني بها، وقد شككت أنها مزورة وأن الشهود مزورين وأنني وقعت في فخ كبير، و حتى أنه طلب مني تسجيل "تتر" فيلم "حملة فرعون" وأرسلني إلى الاستديو لتسجيل أغنية "يا عيالي يا ولاد التيت" وطبعًا تبين لاحقًا أن السبكي يحتال ويراوغ ويريدني أن أبقى في منزله تحت الإقامة الجبرية وكأنني عبدة له وهي الناحية التي رفضتها وخرجت من بيته وانتقلت إلى أحد الفنادق قبل أن أعود إلى سويسرا.

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وأضافت، أنا آمنت به كسند وزوج لكنني اصطدمت بالخدعة التي جعلني أصدقها بالزواج الرسمي وأغنية الفيلم و غيرها من الوعود و العهود التي تبخرت فجأة لذا كنت حريصة على توثيق كل الدلائل التي تلقي الضوء على حقوقي و العملية التي كنت ضحيتها وقررت أن لا اسكت بعد الآن عن أزمة داهمت حياتي بشكل عنيف و جعلتني اشعر بالحزن الشديد وحتى خلال أزمتي مع الملحن عصام كاريكا تخلى السبكي عني وذهبت كل الوعود دون رجعة.

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