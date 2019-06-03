دبي تحتضن أبرز حفلات النجوم في عيد الفطر المبارك

يُحيي نجوم الغناء العرب وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من الحفلات الموسيقية في أماكن مختلفة احتفاءً بعيد الفطر المبارك السعيد.

تُقدّم الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا كبيرا في فندق هيلتون دبي في ثاني أيام العيد ويشاركها الحفل المطربان الإماراتيان؛ عبدالله النايف ووليد الجاسم، والمغني والمؤلف الكويتي عبدالقادر الهدهود. تبدأ الحفلة في تمام الساعة الـ10 مساءً وتستمر حتى الساعة الـ3 صباحًا وتبدأ أسعار التذاكر من 500 درهم.

أما الفنان المصري الكبير تامر حسني فهو على موعد مع محبيه في دبي أوبرا في الـ6 من يونيو في الساعة الـ9 مساءً، وتبدأ أسعار التذاكر من 330 درهمًا، حيث يؤدي تامر خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة، بالإضافة إلى مختارات من أحدث ألبوماته الغنائية "عيش بشوقك".

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ويُحيي النجمان الكبيران وائل كفوري وراغب علّامة حفلا غنائيا في تمام الساعة الـ9 مساءً في الـ7 من يونيو في فندق لو ميريديان دبي، وتبدأ أسعار التذاكر لحضور هذه الأمسية الفنيّة التي يصاحبها عشاء من 500 درهم وتصل حتى 1500 درهم.

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