الفنّانة ماغي بوغصن تخرج عن صمتها وتدافع عن نفسها بشأن شهرتها

خرجتْ الفنّانة اللّبنانيّة، ماغي بوغصن، عن صمتها، لتدافع عن نفسها، بشأن الادّعاءات، بأنّها عرفتْ طريقها إلى الشّهرة؛ لأنّ زوجها، هو المُنتج اللّبنانيّ، جمال سنان، مالك شركة "إيجل فيلمز".

وقالت الفنّانة اللّبنانيّة، خلال لقائها في البرنامج الإذاعيّ، "ممكن نتعرف"، مع الإعلاميّ الكويتيّ، علي نجم، عبر إذاعة مارينا إف إم، إنّ الشّخص النّاجح ستحاك حوله مؤامرات وغيرها من القصص من أعداء النّجاح.

وأضافتْ: "كل إنسان ينجح يصير قصص حوله، وفي ناس ما بتحب الناجح، وهم قلائل؛ لأن النسبة الأكبر في الشارع هم اللي بياخدو العقل ونجاحنا من وراهم، وبقولهم ميرسي على دعمكم.. لكن في ناس تحب تنزلك".

وفي الوقت ذاته، لم تنكرْ ماغي بو غصن، أنّ زوجها استطاع أنْ يلعب دورًا في نجاحها، مؤكّدة ذلك في قولها: "مستحيل أنكر وجود زوجي بحياتي، أنا بمطرح إذا طلع عبالي فكرة بقدر أني أعمل شي في هذا المحل.. يقدر أنه يحضر فريق عمل وينتجه.. أغلبية أعمالي معه وبقدم أعمال خارج إيجل فيلمز ولكن دايما الأفكار اللي بحب أحكي عنها عم تتحضر بإيجل فيلمز".

ورأتْ الفنّانة اللّبنانيّة، أنّ الحفاظ على النّجاح، والاستمرار فيه، أصعب من النّجاح نفسه، منوّهة في هذا الصّدد، إلى استمرارها في النّجاح طيلة 20 عامًا، إذْ قالت: "الأهم من النجاح هو الاستمرارية.. استمرارية فوق الـ20 سنة وناس بعدها تحبك وتنتطرك وتطالب فيك وتسلم عليك في الشارع وهاي بدا مجهود جبار وذكاء وموهبة".

Advertisements

يذكر أنّ المنتج اللّبنانيّ قدّم على مدار السّنوات الماضية، عددًا من الأعمال الدراميّة والأفلام، كانت البطولة فيها لزوجته، ماغي بو غصن، من ضمنها، المسلسل اللّبنانيّ "يا ريت"، "فيتامين"، "السيدة الثانية"، "24 قيراط"، "كاراميل"، "جوليا"، و"بروفا".

قد يهمك ايضاً:

تصوير "بروفا" لـ ماغي بوغصن وأحمد فهمي مستمرّ

ماغي بوغصن تشارك أحمد فهمي بطولة مسلسلها الرمضاني "بروفا"